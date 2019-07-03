МКС увеличила высоту орбиты

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Фото © Роскосмос

Специалисты российского Центра управления полётами выполнили манёвр по увеличению средней высоты орбиты полёта Международной космической станции. Операцию провели с помощью двигателей служебного модуля МКС "Звезда", сообщает пресс-служб ЦНИИмаша.

Коррекция орбиты прошла штатно, — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

Ранее в ЦНИИмаше указывали, что поднять орбиту станции намерены на 900 метров.

Предыдущая коррекция орбиты МКС проводилась 23 мая. Тогда средняя высота орбиты полёта станции возросла на 4,5 километра.

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