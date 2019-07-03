Браконьеров на Амуре будут выслеживать при помощи спутников

Для улучшения системы контроля будет привлечено более 40 инспекторов и будут открыты новые, в том числе передвижные, посты.

Правительство Хабаровского края готовится к летней путине в Амуре, когда количество желающих покуситься на незаконный вылов лососёвых значительно вырастает, поэтому на реке и лимане будет увеличено количество рыбинспекторов и появятся дополнительные пункты контроля. Также в регионе была внедрена система спутникового мониторинга.

— Это позволит оперативно получать не только чёткую картинку вплоть до регистрационных номеров транспортных средств, но и координаты мест, где будет нарушаться законодательство, — говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Отмечается, что по сигналу со спутника будут выезжать оперативные бригады, которые будут контролировать не только рыбаков, но и исполнение своих обязанностей инспекторами. На особом контроле будут самые важные места — нерестилища.

Также сообщается, что для улучшения системы контроля будет привлечено более 40 инспекторов, будут открыты новые, в том числе передвижные, посты контроля. Также полиция усилила контроль за стихийными торговыми местами, где могут продавать браконьерский улов. С начала года было составлено уже 15 протоколов по факту незаконной продажи рыбы.