Tesla поставила рекорд по доставке электрокаров во втором квартале 2019 года

Всего компания отправила покупателям 95 200 электромобилей: 17 650 машин Model S и Model X, а также 77 550 электрокаров Model 3.

Компания Tesla достигла рекордных показателей по объёму выпускаемых и доставляемых заказчикам электромобилей, согласно отчёту за второй квартал 2019 года.

Всего с апреля по июнь текущего года компания доставила покупателям 95 200 электромобилей: 17 650 машин Model S и Model X, а также 77 550 электрокаров Model 3.

Эти показатели оказались примерно на 50% больше, чем в первом квартале 2019 года. Прошлый рекорд компании был зафиксирован в четвёртом квартале 2018 года, когда Tesla поставила заказчикам 90,7 тысячи машин.

Согласно отчёту, компания произвела 87 048 электрокаров: Model S и Model X, а также 72 531 Model 3, что также является новым рекордом.

Ранее Tesla анонсировала старт продаж подержанных автомобилей Model 3.