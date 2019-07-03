Бразилия вышла в финал Кубка Америки по футболу

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Финальная игра состоится 7 июня, а соперник бразильцев станет известен уже сегодня ночью.

Футболисты сборной Бразилии одержали победу над национальной командой Аргентины со счётом 2:0 в матче полуфинала домашнего Кубка Америки. Встреча прошла на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти.

Мячи забили Габриэл Жезус и Роберто Фирмино, они же записали на свой счёт по голевой передаче.

В другом полуфинале в ночь на 4 июля Перу сыграет с победителем двух последних Кубков Америки — Чили. Финальный матч запланирован на 7 июля.

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