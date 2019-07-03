Бразилия вышла в финал Кубка Америки по футболу

GOAL!!!#BRA 1- 0 #ARG— SportCentre (@SportCentre8) July 3, 2019
Gabriel Jesus scores the opening goal of the match and Brazil are in the lead.#BRAVARG #BRAARG #CopaAmerica
pic.twitter.com/owUPlO3kvG
Футболисты сборной Бразилии одержали победу над национальной командой Аргентины со счётом 2:0 в матче полуфинала домашнего Кубка Америки. Встреча прошла на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти.
Мячи забили Габриэл Жезус и Роберто Фирмино, они же записали на свой счёт по голевой передаче.
В другом полуфинале в ночь на 4 июля Перу сыграет с победителем двух последних Кубков Америки — Чили. Финальный матч запланирован на 7 июля.
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