В возрасте 105 лет скончался аниматор мультфильмов "Дамбо" и "Фантазия"

Он был одним из последних живущих аниматоров, которые работали на компанию Disney в её так называемый золотой период.

Работавший на киностудию Disney аниматор Милтон Квон умер в возрасте 105 лет в США, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Квон скончался от естественных причин в городе Торранс, штат Калифорния. Он был одним из последних живущих аниматоров, которые работали на компанию Disney в её так называемый золотой период (1937–1970). Как рассказал сын художника, его отец "продолжал рисовать до самой смерти".

Аниматор работал над такими мультфильмами, как "Фантазия" 1940 года и "Дамбо" 1941 года. Также, будучи актёром, он снимался в нескольких фильмах и телевизионных сериалах, в том числе в боевике "Скорость" 1994 года и "Могучих рейнджерах" (1993–1999).