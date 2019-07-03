Минобороны России и КНДР активизировали взаимодействие

Представитель российского оборонного ведомства подтвердил обоюдные намерения развивать сотрудничество.

Межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР в последнее время активизировалось на всех уровнях. Об этом рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что одну из ключевых ролей в этом процессе играла состоявшаяся встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля.

— Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество. Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне, — приводит РИА "Новости" слова Фомина.

Также в ходе встречи со своим северокорейским коллегой Ким Хён Рёном Фомин отметил участие министра обороны КНДР в Московской конференции по международной безопасности, а также состоявшуюся двустороннюю встречу с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года.

Также, по словам Фомина, в Минобороны подтверждают намерение развивать двустороннее сотрудничество и готовы обозначить более конкретные направления для взаимодействия.

Он отметил, что такой формат переговоров способствует более точной координации совместных действий, а также выразил уверенность, что состоявшаяся встреча поспособствует укреплению двусторонних связей.