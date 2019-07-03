В Мексике стоимость текилы увеличилась на 23% за четыре года

Одной из основных причин увеличения цены напитка стало подорожание агавы, из которой производят этот алкоголь.

Цена национального мексиканского напитка текилы за четыре года возросла на 23% из-за увеличения стоимости производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.

Сейчас средняя цена одной бутылки текилы в Мексике составляет 438 песо (около 22,5 доллара), в то время как в 2015 году она была на уровне примерно 355 песо.

Одной из основных причин увеличения цены напитка стало подорожание агавы, на основе которой производится алкоголь: с 2015 года её цена увеличилась с 3 до 26 песо за килограмм. Кроме того, лишь пяти мексиканским штатам разрешено производить текилу: штатам Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато.

По итогам первых четырёх месяцев 2019 года в Мексике произвели 85,5 миллиона литров текилы, в то время как в 2018 году всего было выпущено 309 миллионов литров, что на 14% больше показателей 2017 года.

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