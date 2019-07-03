Трамп расстроен отказом включить графу "Гражданство" в перепись населения

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Фото © AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool

Он попросил Минторг и Минюст "сделать всё необходимое, чтобы привести этот один из важнейших вопросов к успешному концу".

Президент США Дональд Трамп написал в своём твиттере о том, что огорчён блокировкой добавления графы о гражданстве в перепись населения следующего года.

Очень грустное время для США, когда верховный суд не даёт включить вопрос "Является ли человек гражданином США?" в переписи 2020 года! Это продолжается уже долгое время. Я попросил Минторг и Минюст сделать всё необходимое, чтобы привести этот один из важнейших вопросов и очень важное дело к успешному концу, — отметил Трамп.

Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "Гражданство" в перепись населения, на чём настаивает американский лидер.

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