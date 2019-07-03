Число пострадавших из-за паводка в Иркутской области превысило 220 человек

Количество военных медицинских групп в зоне паводка в городе Тулуне будет увеличено до шести.

Уже более 220 человек пострадали и госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".

В региональном главке МЧС РФ агентству рассказали, что среди 221 госпитализированного — 41 ребёнок. Также известно об одном несовершеннолетнем, пропавшем без вести.

Как рассказал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, количество военных медицинских групп в зоне паводка в Тулуне Иркутской области будет увеличено до шести, для этого были привлечены специалисты новосибирского военного госпиталя.

Кроме того, военные развернули в зоне паводка второй передвижной хлебозавод.

По данным правительства области, нарушенное в результате стихийного бедствия электроснабжение восстановлено в 46 населённых пунктах, без света остаётся 14 сёл (около восьми тысяч человек).

Ранее сообщалось о 18 погибших, 200 пострадавших и восьми пропавших без вести местных жителях. Уровень воды тем временем продолжает падать.

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