Красноярец открыл по соседям огонь из ружья за громкую музыку — видео

По словам потерпевших, они недовольны предъявленным мужчине обвинением и требуют более серьёзной статьи.

Посиделка компании друзей с поеданием шашлыка закончилась перестрелкой и ранеными, когда подвыпивший мужчина решил наказать слишком шумных соседей. Об этом сообщает "ЧП Красноярск".

Как рассказала в социальных сетях одна из участниц событий, они вместе с мужем сидели в гостях у его брата в частном секторе Красноярска, "шашлыки, музыка, все дела".

— Где-то в 00:00 у неизвестного нам соседа началось пускание фейерверков и выстрелов в воздух (мы подумали,что у соседа праздник и т.д. и не обращали внимания). После этих салютов он начал орать и угрожать нам, что мы ему мешаем и музыка наша тоже и что придёт расстреляет нас, — написала она.

После этого, по словам женщины, она "повлияла" на своего супруга, и они, быстро попрощавшись, решили покинуть вечеринку. Уже сев в машину, они увидели, что им навстречу бежит тот самый сосед с ружьём наперевес.

В ходе эмоционального и не очень связного диалога, сопровождавшегося многочисленной нецензурной лексикой и оскорблениями, мужчина произвёл несколько выстрелов, ни один из которых, судя по кадрам, не был предупредительным. Как оказалось позже, одна пуля угодила супругу женщины в руку.

До утра медики извлекали пулю из руки мужчины, наложили швы, однако, по словам женщины, часть осколков по-прежнему осталась в ране, а у её супруга не шевелятся пальцы на руке. При этом она утверждает, что на стрелка было написано заявление, однако полицейские возбудили дело по статье "Хулиганство", хотя, по её мнению, произошедшее квалифицируется как покушение на убийство. "Где справедливость?" — резюмирует женщина.

Особое её негодование вызывает тот факт, что ввиду невысокой тяжести статьи мужчина был отпущен из-под стражи на время следствия. При этом разнообразные комментаторы под записью не до конца разделяют её мнение, видя в произошедшем некий кармический смысл, ведь споры о громкой музыке разгорелись после полуночи.