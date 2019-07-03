Власти Бурятии выделили деньги на выплаты пострадавшим при крушении Ан-24

Четырём пассажирам, которые получили лёгкий вред здоровью, выделено по 200 тысяч рублей, ещё одному — 400 тысяч, семьям погибших — по 500 тысяч.

Власти Бурятии начнут выплаты родным погибших и пострадавшим при аварийной посадке пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске, сообщает республиканское правительство.

— 2 июля Администрация Северо-Байкальского района ходатайствовала о выделении 2,2 миллиона рублей для помощи пострадавшим из резервного фонда Правительства Бурятии по ликвидации ЧС. Сегодня комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение выделить эти средства, — поясняется в сообщении.

По 500 тысяч рублей пойдут на единовременную выплату двум семьям погибших. Четырём пассажирам, которые получили лёгкий вред здоровью, выделено по 200 тысяч рублей, ещё одному, согласно оценке судмедэкспертизы, получившему вред средней степени тяжести, — 400 тысяч.

Самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ, когда у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке он выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа.

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