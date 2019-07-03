Роспотребнадзор хочет создать календарь прививок для пожилых людей

Увеличение продолжительности жизни в РФ до 78 лет к 2024 году — одна из целей нацпроекта "Демография".

Роспотребнадзор предложил создать календарь прививок для пожилых людей для повышения средней продолжительности жизни в России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Указывается, что увеличение продолжительности жизни в РФ до 78 лет к 2024 году — одна из целей нацпроекта "Демография", а к 2030 году данный показатель должен вырасти до 80 лет.

Как напомнила глава ведомства Анна Попова, на сегодня национальный календарь прививок ориентирован в первую очередь на детей, и лишь недавно в него внесли вакцинацию от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.

Чем опасны мультипрививки. Эксперты рассказали о вакцинах "в одном флаконе"