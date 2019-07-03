На Украине заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе

Пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что в Киеве не против обмена пленными в формате "все установленные на всех установленных". Об этом она написала в своём фейсбуке.

— Украинская сторона не против освобождения удерживаемых в формате "все установленные на всех установленных", однако предлагает ускорить данный процесс пошаговым выполнением этой формулы, — сообщила она.

По словам пресс-секретаря, сейчас процесс установления удерживаемых лиц продолжается.

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