Опрос: Лишь четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей

При этом отмечается, что мужчины гораздо чаще сообщают своим половинкам точную сумму своей зарплаты.

Согласно проведённым опросам, четверть российских женщин (25%) заявили, что они получают большую заработную плату, нежели их мужья. Об этом сообщает ТАСС.

Точную сумму зарабатываемых супругом денег смогли назвать лишь 67% опрошенных дам. Правда, отвечают своим мужьям взаимностью и раскрывают свои финансовые потоки только 59% респонденток.

Ещё менее популярна идея вести общий семейный бюджет — ей следует 49% опрошенных. Четверть (25%) женщин делят с супругом финансовую нагрузку. Только каждая десятая (10%) заявила, что предпочитает считать всё по отдельности.

Отмечается, что чаще всего семейные решения о покупках продуктов или вещей для детей принимают женщины — 44% и 56% соответственно. В то же время в мужской зоне ответственности чаще находится покупка мебели, техники или оплата отпуска. Приблизительно в 70% случаев выбор идёт совместными усилиями.

В опросе приняло участие 14,7 тысячи респондентов из числа пользователей проекта "Леди Mail.ru" из России, Белоруссии и Казахстана в возрасте от 26 до 55 лет.

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