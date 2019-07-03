Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы с авиасообщением

В Посольстве РФ в Чехии выразили надежду на скорое разрешение ситуации с авиасообщением, которая возникла накануне. Об этом говорится на странице дипломатической миссии в "Фейсбуке".

Отмечается, что введённые Прагой ограничения затронули не только россиян, но и граждан Японии, Китая, Южной Кореи.

— Рассчитываем, что общими усилиями чешских и российских авиавластей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что три российские авиакомпании со 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за соответствующего решения авиационных властей Чехии. Затем Прага разрешила возобновить полёты до 7 июля.

По некоторой информации, причиной ограничения стало недовольство Чехии условиями транссибирских маршрутов для Czech Airlines.

Минтранс увидел в отмене полётов нарушения со стороны Чехии