Синоптики пообещали "майскую" погоду в Москве 3 июля

Сегодня синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, недолгими ливнями, порывистым ветром и снижением температурного фона до майской климатической нормы. Об этом сообщает "Фобос".

В Москве сегодня будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днём в столице составит +18...+20°С, в области — +16...+21°С, отмечают синоптики.

Ветер ожидается западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет стабильное — 740 мм рт. ст.