Спасатели нашли живыми ещё 5 пропавших во время наводнения в Иркутской области

Согласно данным МЧС, в результате паводка 18 человек погибли, более 220 пострадали.

Ещё пять человек, которые ранее числились пропавшими без вести после наводнения в Иркутской области, найдены живыми. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей ГУ МЧС по региону. В то же время о судьбах семи жителей Тулунского района и одного человека из Нижнеудинского района до сих пор ничего не известно.

— Число погибших в наводнении с вечера вторника не изменилось — 18 человек. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, один — погиб от переохлаждения. Все погибшие опознаны, — приводит данные МЧС агентство.

Как сообщал Лайф, ранее стало известно об обнаружении живыми четверых пропавших без вести после паводка.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек.

За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.