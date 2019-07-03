Исследование учёных из Новосибирска включили в учебник по криминалистике в США

Отмечается, что это первая "за два десятка лет" работа российских специалистов в данной сфере, которая была признана за рубежом.

Исследование группы учёных из Новосибирского государственного университета, посвящённое проблеме совершения жестоких преступлений в нашем обществе, было включено в уже десятую по счёту редакцию классического американского учебника по криминалистике Criminology: Explaining Crime and its Context.

— За последние два десятка лет это единственный полностью выполненный в России научный труд, который был включён в выдержавший множество изданий зарубежный криминологический учебник такого уровня, — говорится в сообщении пресс-службы университета.

Ректор вуза Михаил Федорук отметил, что в работе сложились усилия специалистов самых разных областей: криминалистики, психологии и психиатрии, молекулярной нейробиологии, медицинской генетики и других. При этом, по его словам, сам факт включения работы в учебник "такого уровня" уже подтверждает признание мировым сообществом "Новосибирска как научного центра мирового уровня и в области генетики, и в области современной математики".

Как рассказал один из авторов исследования, в западных странах в связи с развитием генетики некую популярность набрала идея о том, что склонность к совершению преступлений связана с генами, которые отвечают за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ, ADHD). В своей работе учёные доказали, что наличием одних только генов тягу к нарушению закона не объяснить и строить обвинения на основании генотипа категорически нельзя.

Ранее Лайф сообщал, что учёные назвали болезнь, увеличивающую риск рака.