ФСБ задержала жителя Колымы за незаконный оборот более килограмма золота

В ходе следственных мероприятий в общей сложности у мужчины были изъяты самородные драгметаллы на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ по Магаданской области задержали местного жителя, незаконно торговавшего самородным золотом и серебром. В ходе обысков у мужчины нашли 1,5 килограмма самородного золота и серебра, общая стоимость которых превышала 2,5 миллиона рублей.

— Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы — самородное золото и серебро — общим весом более полутора килограммов на сумму 2 миллиона 570 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов". Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в июне текущего года цена золота достигла максимума за последние шесть лет. Лайф разбирался, насколько выгодны законные накопления в драгметаллах.