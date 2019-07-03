В результате наводнения в Приангарье погибло несколько тысяч голов скота

После уточнения информации о пострадавших хозяйствах власти намерены разработать механизм поддержки фермеров.

Ущерб из-за паводков в Иркутской области ещё предстоит подсчитать. По предварительным данным, в результате буйства стихии погибло несколько тысяч голов скота. Об этом сообщила замглавы регионального Минсельхоза Наталья Жилкина.

— Несколькими тысячами исчисляется поголовье утраченного скота. Сейчас уточняется информация о пострадавших хозяйствах, после чего будет оценён ущерб и разработан механизм поддержки фермеров, — сказала Жилкина.

Напомним, в шести районах Иркутской области объявили режим ЧС из-за паводка, подтоплено более четырёх тысяч жилых домов в 42 населённых пунктах. Ранее сообщалось о 18 погибших, 200 пострадавших и восьми пропавших без вести местных жителях. Уровень воды тем временем продолжает падать.