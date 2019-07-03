СМИ сообщили о разговоре Путина и премьера Нидерландов о крушении MH17

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили крушение малайзийского Boeing MH17 во время саммита "Большой двадцатки" в Осаке. По крайней мере, об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на телерадиокомпанию RTL Nieuws.

— Я поговорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов, а также многих других стран мира это до сих пор остаётся открытой раной, — приводятся слова Рютте.

При этом ни канцелярия премьер-министра Нидерландов, ни Администрация Президента РФ о разговоре не сообщали.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.