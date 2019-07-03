Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Наиболее высокооплачиваемой группой профессий оказалось строительство. Работники данной сферы в среднем получают 47,3 тысячи рублей.

Аналитики изучили зарплаты в 23 российских городах и выяснили, что больше всего оплата труда повысилась в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%). По среднему размеру зарплат в лидеры выбились Москва — 57,9 тысячи рублей, Санкт-Петербург — 47,4 тысячи и Екатеринбург — 39,3 тысячи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса бесплатных объявлений "Авито".

При этом лидер по темпам роста зарплат — Барнаул — по размеру оказался в хвосте списка. Там средняя заработная плата составляет 29,9 тысячи рублей. В числе городов с самыми низкими зарплатами также оказались Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгоград (29,3 тысячи) и Ульяновск (29,4 тысячи рублей).

По данным экспертов, самой высокооплачиваемой группой профессий является строительство, где в среднем можно заработать 47,3 тысячи рублей. Наиболее востребованными среди работодателей являются продавцы, перевозчики и специалисты автобизнеса.

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