Пассажиров авиалайнера на Канарах эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Как сообщает агентство EFE, была обнаружена записка, в которой говорилось о нахождении устройства с глицерином на борту воздушного судна

В аэропорту Фуэртевентуры на Канарских островах было экстренно эвакуировано 180 пассажиров самолёта из-за сообщения о бомбе на борту.

Как пишет агентство EFE, сотрудникам гражданской гвардии Испании была передана обнаруженная анонимная записка о том, что на борту авиалайнера, который должен был отправиться в город Сантьяго-де-Компостела, находится устройство с глицерином. Вылет сразу задержали и эвакуировали людей из самолёта.

Авиалайнер был тщательно осмотрен сапёрами и кинологами, однако следов взрывчатки обнаружено не было, угроза оказалась ложной.

По данным следствия, записку с угрозой мог написать подросток. Расследование продолжается, идёт розыск преступника.

Как сообщал Лайф, ранее ЧП произошло на борту самолёта, следовавшего из Лондона в турецкий Даламан. Во время полёта одна из пассажирок внезапно стала себя неадекватно вести, пыталась открыть аварийный выход и кричала, что хочет всех убить.