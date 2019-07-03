Глава МИД Канады в своей речи перед Зеленским процитировала Путина

Дипломат поднялась на сцену и предупредила аудиторию, что её слова для них станут неожиданностью.

Глава МИД Канады Христя Фриланд начала своё выступление на конференции по Украине в Торонто, на которой присутствовал украинский президент Владимир Зеленский, с цитирования российского лидера Владимира Путина.

Дипломат поднялась на сцену и предупредила аудиторию, что её слова для них станут неожиданностью. После этого Фриланд напомнила высказывание Владимира Путина о том, что "либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".

— Вчера [1 июля] был День Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление, — заявила глава канадского МИД.

Дипломат заверила, что премьер страны Джастин Трюдо защищает идеи либерализма "как внутри страны, так и по всему миру". Она также назвала ядром внешней политики Канады поддержку демократии и мирового порядка.

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей. Также он прокомментировал отношение России к ЛГБТ-сообществу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что по своим убеждениям президент РФ близок к идеям либерализма, но против агрессивного навязывания этой идеологии, как происходит порой в мире.