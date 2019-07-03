Двое мошенников в Москве получили условные сроки за хищение 173 млн

Они подделывали документы, по которым в рамках госконтракта выделялись деньги на ремонт вооружения и военной техники.

Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам лишения свободы условно двух мужчин. Один житель столицы, другой — Подмосковья. Они обвинялись в мошенничестве на сумму свыше 173 миллионов рублей в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказали Лайфу в ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что один из них был генеральным директором одной из столичных организаций, которая по государственному контракту занималась сервисным обслуживанием и ремонтом вооружения, военной и специальной техники Вооружённых сил Российской Федерации.

Вместе со своим сообщником мужчина в период с марта по апрель 2012 года изготовил от имени нескольких организаций фиктивные документы, согласно которым они поставляли товары в адрес заказчика. Таким образом, злоумышленники мошенническим путём похитили свыше 173 миллионов рублей. Примечательно, что на время следствия они находились под подпиской о невыезде.

Сегодня Лайф рассказывал о кассирше московского обменника, которая похитила 41 млн рублей и сбежала через окно.