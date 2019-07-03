В Минздраве назвали основные причины смерти трудоспособных россиянок

Онкологические заболевания и болезни системы кровообращения являются наиболее частыми причинами преждевременной смерти российских женщин трудоспособного возраста. Такие данные приводит "Российская газета" со ссылкой на материалы исследования специалистов Минздрава.
Согласно статистике, в 2017 году причинами смерти 23,8% россиянок трудоспособного возраста стали онкологические заболевания. В 22,9% случаев причины преждевременной смерти — болезни системы кровообращения. На третьем месте (19,2%) — внешние факторы (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи).
Как уточнили в Минздраве, в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2016-м он стал ниже на 6,9%.
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