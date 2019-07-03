В Крыму женщина устроила побоище с инвалидами — видео

Пиком конфликта стала попытка главной героини ролика перевернуть инвалидное кресло.

В Алуште незначительный конфликт между женщиной и инвалидом спровоцировал массовую драку прямо на проезжей части. На снятых видеорегистратором припаркованной рядом машины кадрах видно, что разборки завязались из-за попытки прогнать колясочника.

— Вон отсюда! Я кому сказала. Давай вали! — обращается героиня ролика к инвалиду и попутно объясняет очевидцам причину своего гнева. — Да он к машинам прижимается и, пока ему денег не кинут, не отлипает.

Однако мужчина не подчиняется, и горе — блюстительница порядка на дороге пытается перевернуть коляску. На помощь инвалиду подбегают другая женщина и инвалид с тростью, а затем вокруг конфликтующих начинается целое побоище. При этом больше всего достаётся виновнице драки и мужчине с тростью. Последний получает кулаком по лицу, падает и головой ударяется о бампер припаркованной рядом машины.

По факту массовой драки полиция составила административный протокол по статье "Побои" на одного из участников.

Ранее сообщалось, что в Испании ссора детей переросла в массовые беспорядки, власти подняли спецназ.