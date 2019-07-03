Путин объяснил прочность российско-белорусских отношений

Как отметил президент РФ, россияне и белорусы одинаково свято чтят память о мужестве и героизме воинов Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости, который в нынешнем году к тому же совпадает с 75-й годовщиной освобождения территории республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что народы двух стран "свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества". Также российский лидер назвал и другие факторы, обеспечивающие прочность российско-белорусских отношений.

— Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений, — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Александр Лукашенко в течение июня дважды встречались. Лидеры двух стран "на ногах" провели переговоры на полях саммита ШОС 14 июня. А в конце месяца президент России посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске.