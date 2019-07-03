Позвонившей на прямую линию семье беженцев с Украины дали гражданство

Семья была в кратчайшие сроки включена в Госпрограмму по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников.

Семье Люльковичей, которая перебралась в Набережные Челны после начала боевых действий в Донбассе, начали вручать паспорта граждан России. Члены семьи обратились к президенту России через прямую линию, которая состоялась 20 июня.

— Сегодня в отделе полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Набережные Челны Республики Татарстан прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, — рассказали Лайфу в пресс-службе МВД России.

Остальным членам семьи документы ещё оформляют. Многодетной семье помогли вступить в Госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников в РФ, благодаря чему и ускорилась процедура.

Многодетная семья Люльковичей после начала боевых действий на востоке Украины переехала из города Дзержинск (с 2015 года — Торецк) в Татарстан. Во время прямой линии с президентом семья рассказала Владимиру Путину о своей проблеме с получением гражданства РФ. Они находятся в России в статусе беженцев, поскольку не подпадают под указ об упрощённом порядке получения паспорта для жителей ДНР и ЛНР из-за того, что их город сейчас находится под контролем Киева.