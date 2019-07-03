Эксперты рассказали, какие огурцы лучше брать для засолки

Отмечается, что плоды для солений должны быть чистыми, плотными, без повреждений.

Специалисты рассказали, что лучше всего для засолки подойдут огурцы с чёрными шипами, так как в них хорошо проникает соль.

— Предпочтение следует отдавать мелкоплодным сортам тёмно-зелёного цвета с бугорчатой поверхностью, — передаёт АГН "Москва" слова замначальника управления государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентины Семёновой.

Также она добавила, что плоды должны быть чистыми, плотными, без повреждений. Для солений хорошо подойдут огурцы с недоразвитыми водянистыми семенами — они получаются хрустящими и сочными.

Ранее Лайф сообщал, что депутат ГД Виталий Милонов назвал роллы в российских суши-барах "оскорблением чувств японцев".