Лоза раскритиковал Пугачёву за выезд на перрон на Maybach

По мнению певца, Примадонна российской эстрады "просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется" в стране.

Музыкант Юрий Лоза не видит ничего удивительного в том, что Алла Пугачёва заехала на своём автомобиле Maybach на перрон Рижского вокзала. По его мнению, так поступают "все олигархи и большие бандиты".

— А чем, собственно, все так удивлены? Она, что, первая туда заехала? Идите на Кутузовский проспект и посмотрите на машины, которые едут по выделенной полосе. Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты, — сказал певец "Вечерней Москве".

По убеждению Лозы, не Примадонна изобрела выезд на перрон, она "просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется" в России. Музыкант считает, что решений данной проблемы две. Первая: запрещать въезжать на перрон всем, вторая — перестать возмущаться из-за того, что этой привилегией пользуются те, кто может.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Алла Пугачёва выходит из автомобиля Maybach на перроне рядом с вагоном. В РЖД пообещали провести проверку. В свою очередь представитель певицы объяснил, почему она проехала по перрону. За артистку заступились Филипп Киркоров и Лев Лещенко.