Кинолог дал совет, каких собак лучше всего заводить пенсионерам

Причём некоторые из них ранее стали лидерами в рейтинге самых популярных пород в России.

Пожилым людям следует заводить небольших собак из группы декоративных пород или "компаньонов". Они не требуют серьёзных физических нагрузок при уходе за собой и неприхотливы в содержании.

— Более пристальное внимание стоит обратить на такие породы, как русский той, русская цветная болонка, чихуа-хуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц, — передаёт АГН "Москва" слова президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Он также отметил, что названные породы хорошо поддаются воспитанию. Шпицы и чихуа-хуа ранее вошли в тройку лидеров рейтинга самых популярных пород в России.