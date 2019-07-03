Кинолог дал совет, каких собак лучше всего заводить пенсионерам

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Шпиц. Фото © Flickr/Wrtchy

Причём некоторые из них ранее стали лидерами в рейтинге самых популярных пород в России.

Пожилым людям следует заводить небольших собак из группы декоративных пород или "компаньонов". Они не требуют серьёзных физических нагрузок при уходе за собой и неприхотливы в содержании.

Более пристальное внимание стоит обратить на такие породы, как русский той, русская цветная болонка, чихуа-хуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц, — передаёт АГН "Москва" слова президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Он также отметил, что названные породы хорошо поддаются воспитанию. Шпицы и чихуа-хуа ранее вошли в тройку лидеров рейтинга самых популярных пород в России.

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