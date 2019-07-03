В Кургане ребёнок погиб из-за взрыва старого мобильного телефона

Ребёнок погиб из-за взрыва телефона в одном из общежитий Кургана на улице Тельмана. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, семилетний мальчик обнаружил старый аппарат у дедушки в гараже и решил разобрать его. Однако в какой-то момент телефон взорвался, а ребёнок погиб.

По данным ТАСС, трагедия произошла, когда юный житель Кургана поставил телефон на зарядку.

На место ЧП выехали сотрудники полиции, МЧС и газовой службы Курганской области. Газовики вскоре после проверки уехали, поскольку следов взрыва газовоздушной смеси обнаружено не было. У общежития остаются врачи и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в лицее Кирова у одного из учащихся также взорвался сотовый телефон.