В Калининграде 11 посетителей "Якитории" попали в больницу с отравлением

Прибывшие эксперты обнаружили на кухне кафе 100 кг сырья для суши без необходимых документов.

После посещения одного из кафе сети "Якитория" в Калининграде отравилось 13 человек, а 11 из них понадобилась отправка в инфекционный стационар.

— Все заболевшие накануне употребляли продукцию, изготовленную в вышеуказанном суши-баре, а именно суши, роллы. У большинства пострадавших зафиксирован сальмонеллёз, — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На кухне заведения царила полная антисанитария. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки, персонал не соблюдал правила личной гигиены, продукты не имели документов и указания сроков годности.

— Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, такие как несоблюдение последовательности, исключающей встречные потоки сырой и готовой продукции, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, несоблюдение требований к маркировке инвентаря, требований к мытью кухонной и столовой посуды, к хранению сырья и пищевых продуктов, — сообщает ведомство.

Роспотребнадзор передал документы на приостановление деятельности кафе в суд и собирается защищать права потребителей на возмещение вреда.

Ранее Лайф сообщал, что в начале этого года в Оренбурге сразу 35 человек отравились роллами в местном кафе. А в Южной Корее отравление суши привело к ампутации руки у клиента.