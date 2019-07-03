В Башкирии школьник за рулём "девятки" насмерть сбил пенсионерку

У подростка не было водительских прав, а автомобиль вовсе был снят с учёта год назад.

Сотрудники полиции Башкортостана устанавливают обстоятельства гибели 79-летней жительницы села Нижние Лемезы в Иглинском районе, которую днём 2 июля сбил легковой автомобиль "ВАЗ-2109". Водитель резко вошёл в поворот и сбил пенсионерку. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и позже скончалась в больнице. Затем выяснилось, что за рулём автомобиля сидел 16-летний подросток.

— Известно, что выпускник девятого класса не имел водительского удостоверения. Кроме того, управлял транспортом, снятым с учёта ещё в прошлом году. Начато разбирательство, — сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Как сообщал Лайф, ранее также трагедией закончилась поездка подростков на автомобиле, за рулём которого была 16-летняя девочка. Это случилось в Архангельской области. Машина столкнулась с поездом, в результате чего девочка-водитель погибла, а трое её друзей получили различные травмы.