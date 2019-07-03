Россиян предупредили об изменчивой погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра объяснил перепады температур глобальным потеплением.

В июле на территории России ожидается изменчивая погода с периодами жары и похолодания. При этом температура воздуха в среднем будет в пределах и выше нормы. Прогноз на наступивший месяц озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на всей европейской территории РФ, на юге Урала и юге Западной Сибири температура в июле будет в пределах нормы, а в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа — выше нормы.

— В связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара, — пояснил синоптик "Российской газете".

Согласно прогнозу, первая декада месяца в центральной части России будет неоднородной — в середине этой недели температура понизится до 16–20 градусов тепла, а во второй декаде в регион вернётся жара.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве 3 июля ожидается "майская погода".