Семья беженцев с Украины шокирована быстрой выдачей паспортов после прямой линии

1915

Фото предоставлено Лайфу семьёй Люльковичей

Документы чиновники сделали за две недели, хотя ранее пороги приходилось обивать годами.

Трое детей из семьи Владимира и Светланы Люльковичей, которые сегодня получили паспорта граждан России, показали Лайфу новые документы. Глава семейства рассказал, что они шокированы скоростью, с которой выданы документы.

После прямой линии нашей семьёй начали заниматься плотно! Первый результат уже сегодня! Прямая линия была 20-го, прошло 13 дней, и вот первые паспорта уже готовы! Сегодня, 3 июля, часа полтора назад получили их! Мы не ожидали, для нас это шок! Фотографии забрали и тут сразу паспорта выдали, — рассказал Лайфу отец семейства Владимир Люлькович.

По его словам, первыми получили документы трое его детей, у которых был вид на жительство: старшие сыновья Ричард и Джимми, а также старшая дочь Екатерина.

Как ранее рассказывал Лайф, 20 июня семья просила у президента России Владимира Путина российское гражданство. Многодетной семье Владимира и Светланы Люльковичей в 2014 году пришлось бежать из Донбасса из-за начала боевых действий. До сегодняшнего дня вся семья имела статус "Временное убежище", который ничего не даёт.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×