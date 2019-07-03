Семья беженцев с Украины шокирована быстрой выдачей паспортов после прямой линии

Документы чиновники сделали за две недели, хотя ранее пороги приходилось обивать годами.

Трое детей из семьи Владимира и Светланы Люльковичей, которые сегодня получили паспорта граждан России, показали Лайфу новые документы. Глава семейства рассказал, что они шокированы скоростью, с которой выданы документы.

— После прямой линии нашей семьёй начали заниматься плотно! Первый результат уже сегодня! Прямая линия была 20-го, прошло 13 дней, и вот первые паспорта уже готовы! Сегодня, 3 июля, часа полтора назад получили их! Мы не ожидали, для нас это шок! Фотографии забрали и тут сразу паспорта выдали, — рассказал Лайфу отец семейства Владимир Люлькович.

По его словам, первыми получили документы трое его детей, у которых был вид на жительство: старшие сыновья Ричард и Джимми, а также старшая дочь Екатерина.

Как ранее рассказывал Лайф, 20 июня семья просила у президента России Владимира Путина российское гражданство. Многодетной семье Владимира и Светланы Люльковичей в 2014 году пришлось бежать из Донбасса из-за начала боевых действий. До сегодняшнего дня вся семья имела статус "Временное убежище", который ничего не даёт.