В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках

В регионе ожидаются сильные ливни, усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду, а местами и град.

В Бурятии объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реках из-за сильных ливней. Экстренное сообщение распространило региональное управление МЧС.

— На реках юго-западных районов республики в связи с ожидающимися осадками возможен подъём уровней воды на малых реках с выходом воды на пойму — образование селевых потоков, — предупредили спасатели.

В МЧС порекомендовали местным властям предпринять превентивные мероприятия для недопущения подтоплений. В управлении напомнили, что, согласно прогнозу, в регионе ожидаются сильные ливни, усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду, а местами град.

Напомним, режим ЧС из-за паводков действует в Иркутской области. Там из-за наводнения погибло 18 человек. Сейчас уровень воды в реках региона начал снижаться.