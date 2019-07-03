В Кремле заявили о гостайне в деле о трагедии с моряками

Часть информация о гибели моряков-подводников является гостайной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В связи с этим в Кремле считают нормальным неразглашение всех данных о трагедии.

— Главнокомандующий располагает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается, — пояснил Песков журналистам.

Он добавил, что подобного рода информация и в дальнейшем не будет раскрыта.

Песков также отметил, что президенту РФ было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников. У представителя Кремля также спросили, будет ли объявлен федеральный траур по погибшим, однако Песков заявил, что это решение еще не принималось. Что касается регионального, то представитель Кремля адресовал этот вопрос местным властям.

Как уже сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара. По последним данным, глава Минобороны уже находится в Североморске.