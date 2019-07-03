Песков подтвердил, что Путин обсуждал катастрофу MH17 с премьером Нидерландов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию голландских СМИ о беседе их премьера Марка Рютте с Владимиром Путиным на полях G20 в японской Осаке. В частности, сообщалось, что речь шла о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

— Могу подтвердить, — заявил журналистам Песков. — Было краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьера Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всем участниками саммита.

По словам представителя Кремля, стороны действительно обсудили ход расследования о причинах крушения рейса Malaysia Airlines. И президент России еще раз озвучил свою предельно ясную позицию на этот счет.

— Эта позиция предельно понятна, последовательна и, конечно, зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации, — добавил пресс-секретарь президента. — Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах.

Ранее международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. В их числе трое россиян и один украинец. В МИД России назвали выводы голословными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.

Сама катастрофа произошла в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа "боинга" компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.