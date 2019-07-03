Парубий потребовал найти повод не допустить Шария и Клюева до выборов в Раду

Допуск до выборов оппозиционных нынешним властям политика и журналиста спикер украинского парламента назвал грубым нарушением закона.

Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности, Госпогранслужба должны найти любые улики, которые не позволят блогеру и журналисту Анатолию Шарию, а также бывшему главе администрации экс-президента Виктора Януковича Андрею Клюеву баллотироваться в Верховную раду. С таким требованием к ведомствам намерен обратиться спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Он уточнил, что прежде всего необходимо получить данные об отсутствии на украинской территории Шария и Клюева в течение последних пяти лет, что является одним из препятствий для регистрации кандидатов в парламент.

— Очевиден тот факт, что они в последние пять лет не находились на Украине... Закон должен действовать! Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации, — написал Парубий на своей странице в "Фейсбуке".

Как ранее сообщал Лайф, на майдане в Киеве прошла акция протеста против регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты.

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в депутаты на выборы в Верховную раду. В отношении обоих на Украине возбуждены уголовные дела, однако сами политик и журналист заявляют, что преследование организовано из-за их взглядов и конфликтов с бывшими властями страны.