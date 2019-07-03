Рэпер A$AP Rocky задержан за нападение. Концерт в Москве — под угрозой срыва

Музыкант вину отрицает. Он говорит, что избитые им и его командой вели себя нагло и приставали к девушкам.

Рэпер A$AP Rocky в ночь на 3 июля задержан после нападения на прохожих в центре Стокгольма в минувшие выходные. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры города.

— В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу задержали ещё трёх человек... До 12 часов 6 июля прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу, — уточнили в ведомстве.

Сам рэпер перед задержанием написал в "Инстаграме", что невиновен, и опубликовал видео конфликта, который перерос в драку. По словам A$AP Rocky, избитые им и его командой вели себя нагло и приставали к проходящим мимо девушкам.

Отметим, что от решения шведских правоохранителей зависит, смогут ли российские фанаты увидеть своего кумира. A$AP Rocky должен выступить в Зелёном театре ВДНХ в Москве 10 июля, а 13 июля — в Киеве.