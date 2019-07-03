Основателя интернет-гиганта Baidu облили водой во время выступления в Пекине

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Молодой предприниматель растерялся и лишь уточнил у обливавшего причины его поступка.

Основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли облили водой во время его речи об искусственном интеллекте в Пекине. Об этом сообщает издание China Daily на своей официальной странице в "Твиттере".

Неизвестный молодой человек выбежал на сцену и вылил воду из бутылки прямо на голову предпринимателя. Ли растерялся и лишь уточнил причины такого поступка. Однако через некоторое время он продолжил выступление.

В развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей, — сказал он в конце свой речи.

Что касается нападавшего, то его скрутили сотрудники безопасности прежде, чем он покинул сцену.

Ранее Лайф сообщал, что популярному хип-хоп-исполнителю Хаски отключили микрофон во время выступления, чтобы успокоить толпу перед сценой.

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