Основателя интернет-гиганта Baidu облили водой во время выступления в Пекине

Молодой предприниматель растерялся и лишь уточнил у обливавшего причины его поступка.

Основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли облили водой во время его речи об искусственном интеллекте в Пекине. Об этом сообщает издание China Daily на своей официальной странице в "Твиттере".

An incredible image was captured when Baidu CEO and chairman Robin Li addressed at the Baidu AI Developers Conference Wednesday. A man went up to the stage and poured a bottle of water on his head. Find out more: https://t.co/AVsUtjQaCw pic.twitter.com/Fa1PkUsTiJ — China Daily (@ChinaDaily) 3 июля 2019 г.

Неизвестный молодой человек выбежал на сцену и вылил воду из бутылки прямо на голову предпринимателя. Ли растерялся и лишь уточнил причины такого поступка. Однако через некоторое время он продолжил выступление.

— В развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей, — сказал он в конце свой речи.

Что касается нападавшего, то его скрутили сотрудники безопасности прежде, чем он покинул сцену.

Ранее Лайф сообщал, что популярному хип-хоп-исполнителю Хаски отключили микрофон во время выступления, чтобы успокоить толпу перед сценой.