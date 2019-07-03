Большинство россиян оказались довольны качеством услуг ЖКХ

Работу управляющей компании оценивает удовлетворительно 49%, а 20% даже не подозревают о её существовании.

Количество россиян, которые довольны качеством коммунальных услуг, значительно выросло за последние девять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян — 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%), — говорится в тексте.

Вместе с тем сократилось число респондентов, которые заявили о наличии претензий к работе жилищно-коммунальной службы — с 52% в 2010 году до 30% в 2019-м. При этом работой управляющей компании оказалась довольна почти половина опрошенных — 49%. 43% опрошенных не помнят название ответственной за их дом управляющей компании, а ещё 20% даже не подозревают о её наличии.

Ранее эксперты назвали российские регионы, в которых за ЖКХ платят менее 500 рублей.