На Украине потребовали запретить "Сватов" из-за георгиевской ленты и Сталина

С 1 июля украинский телеканал "1+1" снова начал транслировать сериал на территории страны.

Ряд украинских общественных организаций выступил с требованием аннулировать прокатное удостоверение сериала "Сваты".

В шестом сезоне есть несколько деталей, которые, как полагают общественники, нарушают украинский закон о декоммунизации. Так, в сериале появляется российская государственная символика, среди героев ленты есть работники правоохранительных органов России, которую власти Украины называют страной-агрессором.

— Появляется портрет президента Путина, Сталина, появляется георгиевская лента, которая также признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации, — передаёт издание "Громадське" слова члена экспертной комиссии при Госкино Украины Сергея Стуканова.

Напомним, 1 июля украинский телеканал "1+1" снова начал показывать сериал украинскому зрителю. Хотя до этого в июне появилась информация о повторном запрете "Сватов" для показа на территории Украины.