Шойгу рассказал о героическом поступке моряков: Первым эвакуировали гражданского

Погибших на глубоководном аппарате ВМФ РФ офицеров представят к государственным наградам.

Министр обороны Сергей Шойгу провёл оперативное совещание о трагедии в Баренцевом море и рассказал о героическом поступке моряков во время ЧП на глубоководном аппарате.

— В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля, — заявил министр на совещании в Североморске.

По словам Шойгу, моряки ценой своей жизни ликвидировали пожар, спасли товарищей и глубоководный аппарат. Погибших офицеров представят к государственным наградам.

Как уже сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах в научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников. Остальных членов экипажа удалось спасти.