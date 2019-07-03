Красноярец рассказал Лайфу, как его едва не застрелили из-за громкой музыки

Мужчина получил ранение руки. Полиция по факту стрельбы возбудила дело только о хулиганстве.

Пострадавший во время стрельбы в частном секторе Красноярска рассказал Лайфу подробности вечера, когда к дому его родственников подбежал сосед с ружьём, начал палить и матом требовал выключить громкую музыку.

— Сосед находился от нас метрах в 300 где-то. Там речка, за речкой мостик, через этот мостик перейти, и там его дом. Там ему наша музыка не должна была мешать. Музыка громко у нас не играла. Сначала он начал пускать салют, потом стрелять. После инцидента объяснил это тем, что этими салютами он нас предупреждал, чтобы мы музыку тише сделали, — рассказал о начале конфликта раненый.

Мужчину уговаривала уехать домой жена. Как только они тронулись, к ним приблизился сосед с ружьём.

— Он выстрелил в меня из оружия. Попало в руку и в бок. Было несколько выстрелов. На боку кожу сорвало. Руку разорвало всю конкретно. Я сейчас не могу рукой шевелить. Часть пули вытащили, мелкие осколки остались в руке. Я пойду в суд, это не может быть безнаказанно. А если бы он меня убил?! — объясняет пострадавший.

Оказалось, что стрелка задержали, но выпустили на следующий день. Возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

— Сотрудники полиции сказали: "Он же тебя не убил". Его выпустили на следующий день, он пришёл к моему брату, приносил извинения. Мне он не звонил, — рассказал пострадавший.

Недавно Лайф сообщал, как завуч школы в Башкирии накинулась с кулаками на пенсионерку за просьбу сделать музыку потише в два часа ночи.