Руки-Базуки узнал цену откачки синтола и призвал не совершать его ошибку

По словам блогера, синтол начал доставлять ему неудобства: руки сильно отекают, повышается температура и болит голова. За удаление вещества придётся отдать порядка двух миллионов рублей.

Кирилл Терешин, получивший прозвище Руки-Базуки из-за огромного объёма синтола в бицепсах, призвал мужчин не совершать его ошибку и не усердствовать с различными препаратами. Об этом он рассказал Лайфу.

— Мой совет: не используйте никакие вещества, потому что организм реагирует на антитела разные. У вас будут такие же проблемы, как у меня. Я даже не знаю, что со мной может произойти, — обратился Руки-Базуки к россиянам.

По словам блогера, синтол начал доставлять ему неудобства: раз в месяц у него сильно отекают руки, повышается температура и болит голова. Это состояние продолжается в течение порядка двух недель. Теперь Руки-Базуки озаботился удалением инородного вещества из тела, но это оказалось недёшево — порядка двух миллионов рублей.

Ранее блогер показал подписчикам в соцсетях странные уплотнения в подмышках и пожаловался, что денег на операцию у него нет.

Напомним, что Кирилл Терешин приобрёл популярность в 2017 году именно из-за огромного количества синтола в руках. Его стали звать на телевидение в передачи о так называемых фриках, то есть странноватых людях. Руки-Базуки стал шоуменом и требовал большие деньги за каждое своё интервью.