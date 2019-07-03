Диетологи назвали простые способы перейти на здоровое питание

Например, в случае с фастфудом эксперты советуют отдать предпочтение попкорну, а не картофелю фри.

Диетологи из США рекомендуют ввести ряд изменений в рацион, которые позволят прийти к здоровому питанию без жёстких ограничений. Об этом пишет издание Medical Xpress.

Во-первых, по мнению экспертов, нужно отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового. Также стоит сократить потребление красного мяса (свинины, говядины и баранины) и продуктов из переработанного мяса — колбас, сосисок. Вместо них лучше добавить в рацион больше морепродуктов. Мясо также можно заменить бобами и овощами.

Кроме того, учёные советуют покупать орехи без соли и консервированные супы с низким содержанием натрия. Так можно постепенно сократить потребление соли. Вместо сливочных соусов еду рекомендуют заправлять оливковым маслом с уксусом. А сливочный соус в пасте можно заменить томатным.

Также диетологи призывают не пить кофе со сливками, перейти на молоко с жирностью в один процент, а в случае с фастфудом отдать предпочтение попкорну, а не картофелю фри.

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