Российский лидер заверил, что наша страна открыта для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами на условиях равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у 18 иностранных послов, которые прибыли с дипмиссией на территорию Российской Федерации. По сложившейся традиции, церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

В торжественной церемонии приняли участие послы из Белоруссии, Турции, Греции, Южной Кореи, Афганистана, Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Эфиопии. Кроме того, грамоты передадут российскому президенту дипломаты из Никарагуа, Хорватии, Киргизии, Намибии, Мавритании, Кипра, Коста-Рики, Сейшельских Островов и Ботсваны.

Обратившись к иностранным дипломатам, президент России заверил, что наша страна открыта для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами на условиях равноправия и невмешательства во внутренние дела.

— Мы искренне заинтересованы в том, чтобы эта работа была успешной, и, естественно, окажем всестороннюю поддержку всем вашим полезным начинаниям, — добавил Владимир Путин.

Вместе с тем он выразил надежду, что вопросы продвижения политического диалога, экономических и гуманитарных связей будут постоянно находиться в поле зрения присутствующих сегодня в Кремле дипломатов.